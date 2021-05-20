Один водій забрав у іншого ключі від автобуса, у якому перебували пасажири, і поїхав.

У Львові сьогодні зранку стався конфлікт між двома водіями маршруток.

Як повідомляє Zaxid.net, інцидент трапився близько 8 ранку на вул. Гетьмана Мазепи, де водії маршруту №184а не поділили пасажирів і побилися між собою.

Один водій забрав у іншого ключі від автобуса, у якому перебували пасажири, і поїхав.

"Водій 184а почав обганяти іншу маршрутку 184а, підрізати. Водій моєї маршрутки зупинився, той відповідно теж. Підійшовши до нашої маршрутки, він відкрив дверку водія та почав його бити і одразу забрав ключі. Маршрутка почала просто котитись, водій швидко зреагував та намагався зупинити транспорт. Водій вибіг за ключами, але його колега поїхав", - розповіла пасажирка маршрутки Ірина.

Як повідомив на сторінці в Facebook ;депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, водій 184а підрізав на дорозі іншого водія 184а, забіг в салон, вдарив в обличчя водія, забрав ключі від його маршрутки та поїхав.

Постраждалий водій викликав на місце інциденту поліцію.

За словами речниці патрульної поліції Львова Катерини Рибій, поліцейські наздогнали водія маршрутки, який забрав ключі, разом із ним повернулися на місце інциденту та доставили обох водіїв до Шевченківського відділу поліції. Однак вже у відділку потерпілий передумав писати заяву.

Як зазначає видання Zaxid.net, приміський маршрут №184а сполученням смт. Рудне - вул. Щурата обслуговує перевізник "Успіх БМ".

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Директор управління транспорту Львівської ОДА Степан Рудницький повідомив, що вже мав розмову з керівництвом компанії, воно з'ясовує обставини.

"На маршруті задіяно 14 автобусів, які курсують за досить щільним графіком, очевидно, вони потрапили у затори і змістився графік руху. Перевізник відсторонив обох водіїв від роботи на час з’ясування обставин. Їх притягнуть до дисциплінарної відповідальності - догани або звільнення", - пояснив Рудницький.

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Автор: Олександр Топчій