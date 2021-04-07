Водій вийшов на кілька хвилин, і у цей час через водійські двері зловмисник вихопив одну з передач.

Майже півтора мільйона гривень викрав зловмисник з маршрутки, що прямувала з Рівного до Києва.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Гроші були в одному із пакунків, які зазвичай передають через водіїв. Саме цей пакунок викрали, коли маршрутка зупинилася у Житомирській області. Водій вийшов на кілька хвилин, і у цей час через водійські двері зловмисник вихопив одну з передач. У ній було 1 мільйон 400 тисяч гривень.

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Пасажири маршрутки вчинили галас, хтось записав номер автомобіля, на якій втік зловмисник, інші викликали поліцію. Завдяки активності пасажирів злодія вдалося затримати за пів години. Саме коли він заховав украдене у лісосмузі. Гроші повернули власнику, а крадія затримали.

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Автор: Денис Прядко