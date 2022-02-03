Суд вирішив, що чоловік, який вкусив співробітника поліції, не має перебувати за ґратами.

В Одеській області чоловік, який вкусив поліцейського, отримав умовний термін і має йому заплатити 5 тис. грн за завдану моральну шкоду.

Відповідний вирок виніс Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області.

Фігурант – уродженець Сумської області, ніде офіційно не працевлаштований, одружений, має на утриманні дитину 2020 р. н.

Встановлено, що 14 листопада 2021 року він вкусив поліцейського-водія, який прибув на виклик у складі наряду поліції охорони міста Чорноморськ. Виклик стосувався гучної музики, яка звучала з квартири житлового багатоквартирного будинку.

Як зазначається, перебуваючи в цьому будинку, в тамбурі біля вхідних дверей у квартиру, працівники поліції охорони побачили обвинуваченого, який вийшов з неї. Він поводився агресивно, ображав їх, застосовуючи нецензурну лайку, і намагався схопитися за табельну зброю. Потерпілий зробив фігуранту зауваження, а той його вкусив. Після чого поліція застосувала сльозогінний газ і наручники.

Читайте такожВ Одесі росіянин зарізав двох людей на очах у дитини: суд виніс йому вирокОбвинувачений винним себе визнав у повному обсязі. Пояснив, що у згаданій квартирі був у гостях. В ході бесіди з правоохоронцями, один з яких був з автоматом, виникла конфліктна ситуація. Зловмисника хотіли забрати у відділення поліції, але він почав чинити опір і вкусив потерпілого. Укус був настільки сильним, що у поліцейського пішла кров і на місце була викликана швидка допомога.

Згідно з судово-медичною експертизою, у потерпілого були укушені рани 3-го пальця правої кисті.

Суд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, і призначив йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі, встановивши випробувальний термін – 1 рік.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілого: з обвинуваченого стягнули на користь позивача за завдані матеріальні збитки 1 тис. 577 грн та компенсацію моральної шкоди 5 тис. грн.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Одесі суддя Малиновського районного суду Олександр Гарський покарав двох злодюжок читанням творів Тараса Шевченка, Марка Твена та Джека Лондона.

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