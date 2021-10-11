Правоохоронці вже назвали можливу причину загибелі чоловіка в машині в Одеській області.

В Одеській області в автомобілі згорів начальник охорони приватної компанії, який раніше працював у правоохоронних органах.

Як повідомили УНІАН в поліції Одеси, чоловік, 1962 р. н., загинув вчора вночі в селі Коси Подільського району.

Встановлено, що загиблий – начальник служби охорони (безпеки) приватної аграрної компанії "Косівське".

"У вигорілому автомобілі, що належить компанії, було виявлено обгоріле тіло. За попередніми даними, стався нещасний випадок", – сказав правоохоронець.

Читайте такожЗгоріло ліжко, знайдені мертвими три людини: на Миколаївщині сталася трагедіяЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ("Умисне вбивство" з поміткою "нещасний випадок") КК України.

Станом на зараз причини загоряння і смерті чоловіка встановлюються.

У разі виявлення будь-яких доказів протиправної діяльності справа може бути перекваліфікована.

За інформацією деяких місцевих Telegram-каналів, загиблий – Олександр Поплавський, який раніше працював у ДАІ.

"Як кажуть очевидці, тіло вигоріло до кісток", – сказано в повідомленні.

Потерпілий нібито курив в автомобілі, в цей час у нього стався серцевий напад, а сигарета, що впала, могла стати причиною загоряння.

Раніше схожий інцидент трапився в Херсоні – вночі в одній з квартир сталася пожежа, проте люди спали й не помітили цього. Повз місце надзвичайної події проїжджав таксист, він побачив у вікні квартири дим і вогонь й пішов будити людей. Таксист врятував від загибелі жінку та її маленького сина.

Автор: Лариса Козова