Заступнику голови Київської міської держадміністрації Володимиру Прокопіву пом’якшили запобіжний захід: цілодовий арешт замінили нічним та скасували зобов’язання носити електронний браслет, повідомила кореспондентка "Київ24".
За її словами, відповідне рішення було винесено сьогодні в Голосіївському районному суді Києва. Так, суд визначив для Прокопіва нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00. Адвокат і сам підозрюваний у справі наголосили, що на цьому вони не зупиняться.
На своїй сторінці в Facebook Прокопів прокоментував рішення суду щодо зміни запобіжного заходу.
"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів. Моя мета, щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення", - написав він.
Ситуація з Прокопівим - що відомо
Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів підозрюється у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Підозру йому оголосили у квітні.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, підозра вручена через сприяння в незаконному виїзді за кордон чоловіків під виглядом перевезення гуманітарних вантажів та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального Кодексу України).
22 квітня Голосіївський суд обрав Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешта та зобов’язав носити електронний засіб контролю.
Натомість адвокати Прокопіва заявили, що вважають цей запобіжний захід неспівмірним. Обвинувачення проти посадовця захисники назвали безпідставними.