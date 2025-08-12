Також з'явився коментар Прокопіва щодо рішення суду.

Заступнику голови Київської міської держадміністрації Володимиру Прокопіву пом’якшили запобіжний захід: цілодовий арешт замінили нічним та скасували зобов’язання носити електронний браслет, повідомила кореспондентка "Київ24".

За її словами, відповідне рішення було винесено сьогодні в Голосіївському районному суді Києва. Так, суд визначив для Прокопіва нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00. Адвокат і сам підозрюваний у справі наголосили, що на цьому вони не зупиняться.

На своїй сторінці в Facebook Прокопів прокоментував рішення суду щодо зміни запобіжного заходу.

Відео дня

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів. Моя мета, щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення", - написав він.

Ситуація з Прокопівим - що відомо

Як повідомляв УНІАН, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів підозрюється у організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Підозру йому оголосили у квітні.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, підозра вручена через сприяння в незаконному виїзді за кордон чоловіків під виглядом перевезення гуманітарних вантажів та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального Кодексу України).

22 квітня Голосіївський суд обрав Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешта та зобов’язав носити електронний засіб контролю.

Натомість адвокати Прокопіва заявили, що вважають цей запобіжний захід неспівмірним. Обвинувачення проти посадовця захисники назвали безпідставними.

Вас також можуть зацікавити новини: