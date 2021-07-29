Ніж пробив кістки черепа.

У Дніпрі в лікарню потрапив маленький хлопчик, якому на голову впав ніж.

Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.

Інцидент стався 28 липня. З шафи на кухні впав ніж і встромився в голову дитини. П'ятирічного хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

У прес-службі поліції повідомили, що інформацію внесли до Єдиного журналу обліку, триває перевірка.

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"Ніж встромився в голову, пробивши кістки черепа. Наші нейрохірурги його прооперували, шматок металу видалений. Стан дитини зараз стабільний. Хлопчик перебуває на подальшому лікуванні в нейрохірургічному відділенні", - розповів він.

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Автор: Людмила Жерновська