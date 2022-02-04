Українець працював водієм міського автобуса, а зауваження підліткам зробив через неналежну поведінку.

У польському Щецині побили українця, який працював водієм у міському автобусі. На нього напала група підлітків, яким він зробив зауваження.

Чоловік працював водієм міського автобуса №85. Під час зупинки в автобус увійшла група підлітків, які вели себе шумно, тому водій зробив їм зауваження, повідомляє 24kurier.pl.

Після цього підлітки - троє хлопців і дві дівчини у віці 15-17 років напали на українця і побили його. Перед цим водій все ж встиг зв'язатися з диспетчером і попросити про допомогу. Далі зв'язок перервався.

На місце події викликали медиків. В українця діагностували травми голови, обличчя і спини, переломи носа і ребер. Його доставили в лікарню в Здунов. Як зазначає видання, чоловік отримав серйозні травми і ще не скоро повернеться на роботу.

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Тим часом, винних у побитті наразі розшукує поліція. Поліцейські вже взяли свідчення у свідків події.

Водії автобусів на цьому рейсі кажуть, що це не перший випадок у цьому районі. Місцеві помітили, що останнім часом в автобусі №85 постійно їздила група підлітків, які шуміли, курили сигарети і вживали алкоголь прямо в салоні. У групі вони агресивні і сильні, тому водії та інші пасажири побоюються їм робити зауваження, зазначило видання.

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