Чоловіка шукали 5 днів та передали під опіку родича.

У місті Косцян (Польща) від медиків швидкої втік 34-річний українець, якого везли до нейропсихіатричної лікарні. Чоловіка шукали 5 днів.

Про це повідомляє місцеве видання koscian.naszemiasto.pl.

Бригада медиків "швидкої" приїхала забирати українця до психлікарні, але він втік дорогою до медустанови. Після цього він перестав виходити на зв'язок з рідними та не з'являвся вдома.

Втікача шукали 5 днів та знайшли в селі Келчево, що на відстані 3 км від Косцяна. Зазначається, що українець був у гарному психофізичному стані та не мав видимих ​​тілесних ушкоджень. Після медичного огляду його передали під опіку родича.

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