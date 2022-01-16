Аварія сталася на автодорозі Н13 "Львів-Самбір-Ужгород" у м.Перечин.

У Закарпатській області на автодорозі Н13 "Львів-Самбір-Ужгород" внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів сталася ДТП, під час якої постраждали семеро людей, у тому числі троє дітей 2011, 2013 та 2018 років народження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася сьогодні в м. Перечин.

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Рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Перечин за допомогою спецінструменту вирізали з понівеченого кузова машини одну з постраждалих та передали її фахівцям екстреної медичної допомоги.

Інших постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

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