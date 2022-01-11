Чоловік, якого спіймали на крадіжці, вже мав судимість, тому не наважився втікати.

У селі Колочава, що на Закарпатті, до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку з місцевого храму. Чоловіка, який викрав гроші зі скриньки для пожертв, на місці події застав священник і викликав поліцію.

Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net з посиланням на прес-службу поліції Закарпаття.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області, який підібрав ключ до дверей храму. Священик побачив у приміщенні храму злодія і присоромив його. Після чого викликав поліцію та залишився з крадієм у храмі до приїзду поліцейських.

Читайте такожНа Закарпатті жінка викликала додому медиків через нібито знайдене немовля в смітнику (фото)У прес-службі додали, що чоловік, якого спіймали на крадіжці, вже мав судимість, тому не наважився втікати, а дочекався приїзду правоохоронців.

Гроші, які чоловік сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили. Вони мали піти на лікування хворої дитини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 статті 185 ККУ (замах на крадіжку, вчинену з проникненням). Зараз 37-річний чоловік перебуває у СІЗО. За крадіжку йому загрожує до 6 років тюрми.

Нагадаємо, на Київщині "черниця" двічі видурила у знайомої кошти для церковного обряду. Так, у Білій Церкві аферистка, яка називала себе "матушкою", під приводом допомоги з повернення боргу видурила у знайомої 45 тисяч доларів.

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