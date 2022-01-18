У рідному селі хлопчика вже провели церемонію прощання.

Обом підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика в Запорізькій області обрали запобіжний захід.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підозрюваними у вбивстві дитини, яка 5 місяців тому зникла, є двоє чоловіків – їм 46 та 25 років.

Молодший - мешканець Радивонівки Валерій К., раніше судимий за крадіжку з проникненням у житло. Інший - мешканець Якимівки з двома судимостями – за хуліганство із застосуванням зброї та за зґвалтування (9 років він провів у в'язниці).

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Підозрюваних затримали в одній з квартир в Запоріжжі. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

Тим часом у Якимівці відбувся похорон хлопчика.

Вбивство Максима Самофалова - як це сталося

За версією слідства, 11-річного Максима Самофалова, який мешкав із бабусею у селі Якимівка, викрали і перевезли до сусідньої Радивонівки в серпні. Там хлопчика вбили.

Тіло знайшли лише зараз - через місяці марних пошуків - біля будинку в Радивонівці. За версією слідства, дитину тримали в підвалі будинку.

Аби сховати сліди злочину, вбивці закопали тіло на два метри під землею і залили підвал бетоном.

Звідки поліція отримала інформацію про те, що варто шукати саме там - не розголошують.

Мотиви кривдників залишаються невідомим, одна з версій, що розглядають, - хлопчика викрали аби познущатись із нього.

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