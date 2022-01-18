Обом підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика в Запорізькій області обрали запобіжний захід.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Підозрюваними у вбивстві дитини, яка 5 місяців тому зникла, є двоє чоловіків – їм 46 та 25 років.
Молодший - мешканець Радивонівки Валерій К., раніше судимий за крадіжку з проникненням у житло. Інший - мешканець Якимівки з двома судимостями – за хуліганство із застосуванням зброї та за зґвалтування (9 років він провів у в'язниці).
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Підозрюваних затримали в одній з квартир в Запоріжжі. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.
Тим часом у Якимівці відбувся похорон хлопчика.
Вбивство Максима Самофалова - як це сталося
За версією слідства, 11-річного Максима Самофалова, який мешкав із бабусею у селі Якимівка, викрали і перевезли до сусідньої Радивонівки в серпні. Там хлопчика вбили.
Тіло знайшли лише зараз - через місяці марних пошуків - біля будинку в Радивонівці. За версією слідства, дитину тримали в підвалі будинку.
Аби сховати сліди злочину, вбивці закопали тіло на два метри під землею і залили підвал бетоном.
Звідки поліція отримала інформацію про те, що варто шукати саме там - не розголошують.
Мотиви кривдників залишаються невідомим, одна з версій, що розглядають, - хлопчика викрали аби познущатись із нього.