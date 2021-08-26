За попередньою інформацією, у бік офісу Денісової кинули "коктейль Молотова".

Двері офісу омбудсмена з прав людини Людмили Денісової підпалив 51-річний мешканець Нової Каховки.

Про це повідомляє підсанкційне видання Страна.

Чоловік приїхав на місце злочину на моноколесі з чимось на зразок імпровізованого вогнемета – приладом, який розпилював запальну суміш.

Чоловіка затримали працівники Управління державної охорони на вулиці Богомольця неподалік входу до приміщення. Чоловіка видало забруднене димом обличчя.

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Мешканця Нової Каховки затримали на 72 години, пише видання. За озвученою статтею про пошкодження майна шляхом підпалу йому загрожує до 10 років в’язниці.

Що трапилось

У центрі Києва 26 серпня атакували офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Невідомий кинув у бік будівлі "коктейль Молотова".

Поліція у коментарі УНІАН відповіла, що перевіряє інформацію. За словами Денісової, внаслідок інциденту пошкоджено двері приміщення, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. У палія виявили інші вибухові речовини.

Автор: Іван Бойко