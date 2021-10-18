Поліція показала відео з показами товариша покійного, який першим виявив його мертвим.

Чоловік, який, за даними правоохоронців, першим виявив мертвим рідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрія, розповів, як все сталося.

Відео його пояснень опублікувала прес-служба поліції Дніпропетровської області.

На записі знайомий Андрія Павлова розповідає, що сьогодні подзвонив йому і запропонував поїхати на роботу, проте той у відповідь попросив купити води й заїхати в гості. Пізніше, вже при зустрічі, він зізнався, що погано себе почуває і на роботу не поїде. Квартиру Павлова, каже чоловік, він покинув на початку восьмої ранку. І додає: від пропозиції викликати медиків той відмовився.

"Я поїхав. Годині об 11-й думаю, подзвоню, дізнаюся, як він там. Подзвонив в 11 - він не взяв. Буквально через кожні п'ять хвилин дзвоню - не бере трубку. Потім через годину. Останній дзвінок я зробив о 15:40, він трубку не брав і я вже потім після роботи приїхав і ось, виявив його в квартирі. Подзвонив в поліцію, викликав швидку", - розповів він.

У поліції додали, що за фактом смерті відкрили кримінальне провадження, статтю поки не уточнюють.

Брата Павлова знайдено мертвим - деталі

18 жовтня в Кривому Розі був знайдений мертвим молодший брат покійного мера міста Костянтина Павлова - Андрій.

Як стверджує криворізький блогер Олексій Таймурзін, Андрій Павлов страждав від алкоголізму і, ймовірно, помер в результаті запою.

Смерть Костянтина Павлова

15 серпня у власному будинку в селі під Кривим Рогом на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера міста Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідчі розглядали кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

19 серпня Павлова поховали в Кривому Розі. Попрощатися з ним прийшли багато жителів міста.

7 вересня на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Микола Батюк відкинув версію навмисного вбивства мера Кривого Рогу.

Автор: Юрій Годован