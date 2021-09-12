Припускається, що зловмисники зникли на автомобілі.

На промтоварному ринку "7-й кілометр" в Одеській області невідомі відібрали у підприємниці з Чернівців понад 1 млн грн.

Як підтвердили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в області, вчора рано вранці в поліцію від одного з охоронців ринку надійшло повідомлення про пограбування 37-річної жінки.

За попередніми даними, група невідомих напала на підприємницю з Чернівців на вулиці Базовій. Розпорошивши в обличчя потерпілої сльозогінний газ, побили її та вирвали з рук дві сумки з грошима. У сумках було понад 1 млн грн.

Припускається, що зловмисники, одразу зникли з місця злочину на автомобілі. В дію було введено план "Перехоплення". Відкрито кримінальне провадження.

Читайте такожУ Києві затримали болгарського наркобарона європейського масштабу (відео)Раніше підприємці "7-го кілометру" перекривали дорогу, протестуючи проти карантину вихідного дня. Підприємці заявляли, що можуть працювати, оскільки їх контейнери-магазини перебувають просто неба.

Що таке "Сьомий кілометр"

Офіційна назва ринку "7-й кілометр" - ТОВ "Промтоварний ринок". Це найбільший оптово-роздрібний ринок Європи. Розташований в Овідіопольському районі Одеської області, неподалік від Одеси, на 7-му км Овідіопольської дороги, звідки й з'явилася неофіційна назва.

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Автор: Лариса Козова