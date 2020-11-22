Утворився транспортний затор. Між підприємцями та водіями відбуваються конфлікти.

У передмісті Одеси підприємці найбільшого в Україні промтоварного ринку «7-й кілометр» перекрили дорогу, протестуючи проти карантину вихідного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, понад три години тому підприємці перекрили проїжджу частину - ділянку на Овідіопольській трасі - біля вказаного ринку.

Люди періодично пропускають транспорт, але потім швидко блокують рух. У результаті утворився транспортний затор. Між підприємцями та водіями автотранспорту, які вимагають, щоб їх пропустили, відбуваються конфлікти.

Учасниця акції, голова всеукраїнської профспілки підприємців «Єдність» Ольга Костенко заявила, що люди вимагають прибуття керівництва Одеси та Одеської обласної державної адміністрації. Як вважають учасники протесту, перші особи регіону зобов'язані вирішити проблему - домогтися дозволу на роботу ринку у вихідні дні.

Підприємці вважають, що можуть працювати, оскільки їх контейнери-магазини знаходяться під відкритим небом.

Як заявила Костенко, якщо чиновники не приїдуть, підприємці оголосять безстрокове голодування, оскільки «не важливо, від чого помирати» - від коронавірусу або голоду.

«Заразитися можна в будь-який день ... - ми категорично проти карантину вихідного дня. Це вони (представники влади - УНІАН) зробили спеціально, щоб знищити малий і середній бізнес, і загнати покупців у торгові центри, де набагато більша ймовірність заразитися ... Ми почнемо безстрокове голодування, і ночувати будемо прямо тут, на асфальті», - заявила вона.

На ринку і біля нього - багато поліції. Правоохоронці контролюють ситуацію - не дозволяють відкривати контейнери. Учасники акції скандують: «Ми вимагаємо права на працю!».

Довідка УНІАН. ТОВ «Промтоварний ринок» («7-й кілометр») - найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Знаходиться в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області. На ринку працюють близько 60 тис. осіб, функціонують 15 тис. торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади), 8 автостоянок. Ринок відвідують близько 200 тис. осіб на день.

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Автор: Лариса Козова