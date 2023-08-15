Його рідні досі не знають, що саме трапилося.

Сім'я загиблого захисника України Олександра Коблюка заявила, що вже чотири місяці не може дізнатися причину його смерті.

На початку квітня тіло 22-річного чоловіка знайшли на залізничних коліях біля смт Пантаївка Кіровоградської області. Його матір розповіла виданню "Рівне Медіа", що він щойно отримав відпустку і прямував додому - у Рівненську область.

"Мій син був військовослужбовцем-контрактником від Рівненської частини А4240. Як почалася війна, він з перших днів відправився на захист рідної землі та воював на різних напрямках. Останнім часом він був під Запоріжжям", - розповіла жінка.

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12 квітня о 18:00 Олександр сів на потяг, а вже о 01:00 його знайшли мертвим. Матір каже, що у експертному заключенні вказано, що це "неуточнений нещасний випадок". "Враховуючи характер ушкоджень та їх локалізацію можна казати про те, що вони в комплексі не притаманні для утворення при падінні на площині положення стоячи", - зазначили експерти.

Любов розповіла, що поряд з тілом знайшли жіночий кросівок. За її словами, слідчі займаються справою, однак вона так і не знає, що саме сталося з її сином. "Ми його ховали відкритим, хоч нам казали не відкривати тіло. Воно було дуже побите. Чи душили його, чи що - нам не сказали. Не було інформації, що це саме побої. Вони вказали, що він так міг побитися, бо випав з потяга", - додала вона.

Що відомо про Олександра Коблюка

У Дубенській районній раді повідомляли, що чоловік був стрільцем-помічником гранатометника відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини А4240. Він служив у лавах ЗСУ з 2021 року.

Захисник України навчався у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. 1 квітня йому виповнилося 22 роки.

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