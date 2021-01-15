Працівників та відвідувачів суду евакуювали.

У Києві шукають вибухівку в приміщенні Апеляційного суду - надійшло повідомлення про замінування.

Про це повідомила прес-служба суду.

"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що працівників та відвідувачів установи довелося евакуювати.

Замінування в Україні: що було раніше

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Автор: Юрій Годован