На місце працюють профільні служби / фото facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal
У Києві шукають вибухівку в приміщенні Апеляційного суду - надійшло повідомлення про замінування.
Про це повідомила прес-служба суду.
"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що працівників та відвідувачів установи довелося евакуювати.
Замінування в Україні: що було раніше
- В Одесі "мінували" суд: з будівлі евакуювали понад 300 осіб
- У Києві "замінували" кілька торгових центрів
- На Черкащині затримали чоловіка, який "замінував" відділ поліції
- В Одесі невідомі "замінували" майже 200 дитячих садочків: вибухи нібито мають статися сьогодні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram