"Мінером" виявився 27-річний житель Обухова / фото поліція Київської області

На Київщині поліція затримала жителя Обухова, який напідпитку заради розваги здійснив неправдиве повідомлення про замінування автозаправної станції.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Київській області.

Зазначається, що на лінію "102" від аноніма надійшло повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій в селі Ходосівка закладено 2 кг тротилу. Після цього заявник кинув слухавку.

На місці ймовірного "замінування" працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки та кінологи.

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"Жодних предметів, які б могли становити загрозу життю чи здоров’ю людей, поліцейські під час обстеження АЗС та прилеглої території не виявили", - констатували в поліції.

Поліцейські встановили та затримали "мінера". Ним виявився 27-річний житель Обухова.

"Як з’ясувалось, він напідпитку заради розваги повідомив до поліції про замінування", - додали правоохоронці.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

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Автор: Тетяна Поляковська