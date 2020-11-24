Жодних предметів, які могли б становити загрозу життю чи здоров’ю людей, поліцейські під час обстеження АЗС та прилеглої території не виявили.

На Київщині поліція затримала жителя Обухова, який напідпитку заради розваги здійснив неправдиве повідомлення про замінування автозаправної станції.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції у Київській області.

Зазначається, що на лінію "102" від аноніма надійшло повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій в селі Ходосівка закладено 2 кг тротилу. Після цього заявник кинув слухавку.

На місці ймовірного "замінування" працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки та кінологи.

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"Жодних предметів, які б могли становити загрозу життю чи здоров’ю людей, поліцейські під час обстеження АЗС та прилеглої території не виявили", - констатували в поліції.

Поліцейські встановили та затримали "мінера". Ним виявився 27-річний житель Обухова.

"Як з’ясувалось, він напідпитку заради розваги повідомив до поліції про замінування", - додали правоохоронці.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

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Автор: Тетяна Поляковська