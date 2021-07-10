9 липня в Одесі на пляжі «Аркадія» потонув чоловік.
Про це журналістам повідомили в прес-службі мерії міста.
Зазначається, що на зазначеному пляжі, праворуч від ротонди за траверсом, у воді, місці, що не призначене для купання, виявили мертвим чоловіка.
«Співробітники рятувально-водолазної служби проводили реанімаційні заходи протягом 30 хвилин. На жаль, без результату. Смерть констатована приблизно о 13:20 бригадою швидкої допомоги», - повідомили в мерії.
В процесі опитування свідків встановлено, що у потерпілого, 1970 р .н., були ознаки алкогольного сп'яніння.
«Він розлучився з дружиною, був в засмучений...», - додали у прес-службі.
На місце події викликали поліція.
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