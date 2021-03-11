Одна із постраждалих потребує госпіталізації, зазначив речник МЗС.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що стан врятованих українських моряків із затонулого судна Volgo Balt 179 біля узбережжя Румунії задовільний.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків перебувають на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають", - зазначив він.

Судно типу "Волго-Балт": що відомо

Волго-Балт - суховантажні судна класу "річка-море", призначені для перевезення масових вантажів (вугілля, руда, зерно, щебінь і т. п.) великими внутрішніми водними артеріями з виходом в море.

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Теплоходи типу "Волго-Балт" мають чотири трюми з люковими закриттями, з баком і ютом, з подвійними бортами і подвійним дном, з машинним відділенням і надбудовою в кормової частини.

Плавання допускається на штормі до 5 балів при висоті хвилі до 2,5 метрів і при значній відстані від місць-притулків до 50 миль.

Затонуло судно з українцями: що відомо

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українцями. Двоє загинули, тривають пошуки ще одного моряка.

Наразі операція з порятунку членів екіпажу судна Volgo Balt 179, що зазнало катастрофи у Чорному морі, триває. 10 людей вдалося врятувати, двоє загинули, долю ще одного моряка наразі з’ясовують.

У Державній службі морського та річкового транспорту України розкрили імена врятованих моряків.

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Автор: Віталій Саєнко