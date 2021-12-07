П’ятеро постраждалих внаслідок ДТП за участі маршрутного автобуса та вантажівки під Черніговом перебувають у середньому і тяжкому стані.
Про це УНІАН повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар.
За його словами, до лікарні після ДТП доставили сімох людей.
"На жаль, двоє людей померли через травми, несумісні з життям", - сказав Кухар.
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Наразі в лікарні перебувають п'ятеро постраждалих – троє жінок і двоє чоловіків.
"Трьох госпіталізованих прооперували. Загалом, стан постраждалих – середнього та важкого ступеня тяжкості", - уточнив гендиректор медзакладу та додав, що госпіталізованим надається необхідна медична допомога.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Борзна – Чернігів". Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще 7 постраждали.
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