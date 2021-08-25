При цьому він повідомив, що перебуває на острові Зміїному в Києві.

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати Верховну Раду.

Як пише "Інформатор", посилаючись на власні джерела, 23 серпня чоловік зателефонував до поліції та сказав, що збирається кілька разів вистрілити в будівлю парламенту України з міномета. При цьому він повідомив, що перебуває на острові Зміїному в Києві.

Поліцейські з'ясували, що телефонував безробітний житель Дніпра. Його відшукали та відвезти до відділення поліції. Як виявилося, про свій намір чоловік сповістив правоохоронців, коли був п'яний.

Поліцейські склали на "стрілка" адміністративний протокол за 183 статтею КУпАП.

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Автор: Катерина Комолова