Вона намагалася запевнити поліцейських, що речі їй залишили самі власники.

У Ірпені поліцейські затримали жінку, яка разом із російськими солдатами займалася мародерством.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Під час тимчасової окупації міста 45-річна місцева жителька "наводила" окупантів на помешкання заможних родин та разом із ними розграбовувала їх будинки.

Під час обшуку у неї знайшли речі, що свідчили про її прихильність "рускому міру", а також викрадену побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

Слідчим вона сказала, що сусіди передали їй ці речі на зберігання. Однак навіть під час обшуку поняті впізнали свої викрадені речі.

Місцеві жителі створили групу у месенджері, де публікували вилучене під час обшуку майно. Так слідчим вдалося встановити десять потерпілих.

"Однак кількість вилучених речей свідчить про те, що жінка разом із військовими РФ "похазяйнувала" не в одному десятку господарств. Тож слідчі та оперативники встановлюють остаточну кількість містян, які постраждали від їхніх дій", - відзначили у поліції.

Повідомляється, що підозрювана ніде не працює. Раніше вона неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців через конфлікти із сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір’ю.

Діям жінки нададуть остаточну правову кваліфікацію, у тому числі вона нестиме відповідальність за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині жінки заявили про побиття, а отримали підозру у колабораціонізмі.

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