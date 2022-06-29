Чоловік співпрацював з окупантами та погодився стати "старостою" одного з сіл Бучанського району.

На Київщині судитимуть чоловіка, який "зливав" позиції Збройних Сил України окупантам та агітував населення за "русский мир". Мешканець одного з сіл Бучанського району навіть погодився стати "старостою" під час окупації.

Тепер йому загрожує до 8 років тюрми, повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил Російської Федерації та був проголошений ними старостою одного з сіл Бучанського району Київської області", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що чоловік неодноразово закликав мешканців села до співпраці з окупантами. Сам він передавав рашистам інформацію про розташування особового складу Збройних сил України та територіальної оборони.

"Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі", - додали у прес-службі прокуратури.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-депутата затримали за держзраду, бо він працював над створенням "Миколаївської народної республіки".

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