Поліція встановлює особу загиблого.

На столичному Печерську правоохоронці встановлюють обставини вбивства та особу загиблого чоловіка.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби народів.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі тривалий час гучно працює телевізор та ніхто не реагує на зауваження сусідів. Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група.

Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до оселі. У помешканні правоохоронці виявили тіло невідомого із вогнепальним пораненням.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість вбитих росіянами дітей.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

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