Серйозний злочин в обласному центрі могли скоїти за вказівкою, з'ясували журналісти.

У Херсоні в одному з будинків з квартири серед білого дня вкрали велику суму готівкою – 600 тисяч гривень.

"Крадіжка століття" сталася у квартирі, розташованій біля Бериславського шосе, повідомляє "Типичный Херсон".

За відомостями видання, гроші належали 25-річному бізнесменові, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур.

Журналісти з'ясували, що підприємець тримав гроші в шафі й не подбав про те, щоб кошти були в безпеці, – не встановив ні сигналізацію, ні камери спостереження.

Читайте також"Проспав": кандидат у мери Харкова заявив, що його обікрали в поїзді (відео)"Необережний підприємець... вдома тримав свого роду резервний фонд, який витрачався на закупівлю пального, добрив і запчастин до техніки", – наголошується в матеріалі.

Бізнесмен вирішив, що для того, щоб гроші були в безпеці, вистачить надійних дверей.

У житло проникли тоді, коли чоловіка не було вдома, – підібрали ключі й забрали тільки гроші.

За відомостями правоохоронців, злочин могли скоїти за вказівкою.

Раніше схожий, але більш жорсткий злочин, було скоєно в Одесі – в Київському районі міста зловмисник в масці проник в приватний будинок, зв'язав двох жінок і відібрав у них $15 тис. (майже 400 тис. грн).

Автор: Екатерина Присяжнюк