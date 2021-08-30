Поліція розшукує підозрюваного.

У Київському районі Одеси зловмисник в масці проник в приватний будинок, зв'язав двох жінок і відібрав у них 15 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно сьогодні.

За даними правоохоронців, невідомий в масці проник у будинок, розташований по вул. Горіховій, 82. Він зв'язав двох жінок – господарку та її літню матір, після чого, погрожуючи насильством, заволодів великою сумою грошей. За попередніми даними, викрадено 15 тис. дол. Потім невідомий зник з місця злочину.

На даний час правоохоронці встановлюють особу підозрюваного. Розпочато розслідування.

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Автор: Лариса Козова