Завдяки блискавичній реакції та сміливості водія знімальної групи ТСН Станіслава Керанчука групі вдалося вирватися з облоги під час перезарядки.

Журналістка ТСН на каналі 1+1 Юлія Кирієнко та оператор Володимир Рибачок приїхали на позицію на Київщині, аби наші армійці розповіли, як саме тут днями затримали російських солдатів. Телевізійники не встигли розпочати знімання, як розпочалася артилерійська атака ворога з боку окупованого села. Обстріл знімальну групу зустрів у полі і сховатись було просто ніде. Єдиним укриттям для журналістів послужив рів попід дорогою.

"Працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. Один зі снарядів впав просто за 100 метрів від нас. Нам пощастило сховатись у рові попід дорогою. Коли настали кілька хвилин затишшя, ми сіли в машину та почали рухатися в село. Снаряди перекривали дорогу, ми зупинилися, щоб сховатися між будинками. Лягли вздовж паркану біля бордюру. Уламок одного снаряду впав на сусідньому подвір'ї. І лише будинок та паркан врятували нас від уламків. Завдячуючи чітким інструкціям від наших військових та оперативності і професіоналізму нашого водія, ми залишились цілими", - розповіла кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Завдяки блискавичній реакції та сміливості водія знімальної групи ТСН Станіслава Керанчука групі вдалося вирватися з облоги під час перезарядки. За ці кілька хвилин було щонайменше 10 вибухів. Військові пізніше повідомили, що працював ворожий безпілотник. Із нього окупанти і корегували вогонь. Ворожі обстріли на цьому напрямку фронту не припиняються вже кілька днів. Окупанти розлючені після шаленої поразки, коли військові розбили їхню танкову колону. Тож і мстяться - здаля обстрілюючи і села, і дороги, якими їздять автівки мирних мешканців.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко висвітлює події на передовій у гарячих точках на півночі Київщини та займається волонтерською діяльністю. Її чоловік нині у лавах ЗСУ, Саме він розбив голову колони ворожих танків, яка йшла на Бровари кілька днів тому. У цій колоні загинув російський полковник Захаров. Цікаво, що з чоловіком вчилася в одному класі, але парою вони стали, коли випадково зустрілись під час війни на Донбасі. Юлія перебувала у робочому відрядженні, а її чоловік воював у Мар'їнці.

Варто зазначити, 1+1 та ТСН засуджує напади Росії на журналістів та всі дії, що ставлять під загрозу безпеку працівників ЗМІ в Україні. 1+1 також звертається до міжнародних журналістських організацій з проханням посилити тиск на Росію та власні уряди з метрою закрити небо в Україні та припинити ретрансляцію російських телеканалів.

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