Троє чоловіків зв'язали та побили літню пару заради грошей і коштовностей.

Грабіжники напали на приватний будинок у селі Русанів Броварського району 15 липня. Літніх господарів будинку побили та зв'язали, після чого 60-річний чоловік помер.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київська область.

"Інцидент стався близько 4:00. Троє невідомих увірвалися в будинок літнього подружжя, зв'язали господарів. Після цього вони почали бити 60-річного чоловіка вимагаючи розповісти, де зберігаються цінності та заощадження. Забравши гроші і ювелірні прикраси, зловмисники зникли", – йдеться в повідомленні.

Після їх відходу у літнього господаря будинок стався серцевий напад. Чоловік не вижив.

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За фактом розбою відкрито кримінальне провадження. Нападникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Поліція з'ясовує всі обставини події та розшукує нападників.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Рівненській області банда пограбувала підприємців на 800 тисяч гривень. При спробі сховатися вони влаштовували небезпечні ситуації на дорозі, а потім і зовсім кинули свій позашляховик в лісосмузі. Їх затримали на пляжі біля озера, де зловмисники прикидалися відпочивальниками.

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Автор: Анастасія Горбачова