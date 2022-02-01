Правоохоронців, які не попередили вбивства поліцейського, судитимуть.

У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили вбивство поліцейського та замах на життя іншого. Інцидент стався у жовтні минулого року. Поліцейського Єрохіна по-звірячому забили до смерті.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Чернігівської обласної прокуратури.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох співробітників управління патрульної поліції в Чернігівській області за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу молодих людей, в яких стався конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які перебували на той час у відпустці.

"Правоохоронці неналежно поставилися до виконання своїх службових обов’язків і не припинили виявлене правопорушення. Натомість вони покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, а молодики продовжили побиття потерпілих", - зазначили в прокуратурі.

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Звіряче вбивство поліцейського у Чернігові: деталі справи

За даними слідства, у ніч на 2 жовтня 2021 року у м. Чернігів в мікрорайоні Масани виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей.

В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесних ушкоджень, від яких один - Артур Єрохін - помер на місці події, а інший –Володимир Сапон - доставлений до лікарні.

При цьому, під час бійки один з нападників встиг відкрито викрасти мобільний телефон потерпілого.

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох підлітків та 18-річного юнака за фактами вбивства поліцейського Артура Єрохіна та незакінченого замаху на вбивство іншого поліцейського Володимира Сапона за попередньою змовою групою осіб, а також відкритого заволодіння чужим майном.

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