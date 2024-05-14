Ворожий агент також готував атаки по лікарнях, рятувальниках та прикордонниках.

В Одесі затримали переселенця з окупованого Енергодара Запорізької області, який "злив" ворогу інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по місту 15 березня, коли загинули понад 20 людей, серед них – командир полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостіщев.

За даними обласного управління СБУ, затриманий був учасником агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Ці зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях. Зокрема, двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року. Наразі співробітники спецслужби розшукали й затримали в Одесі третього учасника ворожої групи.

За даними слідства, він "звітував" до ФСБ про наслідки подвійного ракетного удару агресора по Одесі 15 березня.

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"Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами "Іскандер". Перша – поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою", - розповіли у СБУ.

Після обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки "прильоту". Потім відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема, щодо орієнтовної кількості загиблих.

За даними СБУ, надалі зловмисник готував серію повітряних ударів Росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Українська спецслужба запевняє, що запобігла цьому і затримала зрадника у його власному помешканні. Фігурант – 27-річний житель тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси.

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував від неї грошову "винагороду", яка надходила на його банківські реквізити. Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон та банківську картку із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Подвійний удар по Одесі 15 березня – деталі

15 березня російська армія завдала по Одесі два удари ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні міста –на вулиці Дача Ковалевського. Після першого удару на місце влучання на допомогу постраждалим дуже швидко прибули спеціалісти відповідних служб, але у цей момент росіяни запустили другу ракету. Внаслідок ударів загинула 21 людина, десятки поранених опинилися у лікарнях. Зокрема загинули поліцейські (серед них – командир полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостіщев), два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу, колишній віцемер Одеси.

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