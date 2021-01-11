Уряд Індонезії за участю компанії обов'язкового страхування пасажирів від нещасного випадку виплатить компенсації родичам жертв авіакатастрофи.

В Індонезії готові виплатити компенсації у зв'язку з авіакатастрофою Boeing 737-500.

Про це повідомляє портал "Страхування України".

Як повідомляється, лайнер, що розбився, був застрахований індонезійською компанією CIU Insurance.

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Авіакомпанія спільно з CIU Insurance розробили спеціальний продукт страхування подорожей. Крім цього, страховик забезпечував ще деякі види авіаційного страхування, включаючи страхування відповідальності перевізника, страхування корпусу лайнера під час експлуатації, покриття ризику тероризму, піратства або бойових дій.

Уряд Індонезії за участю компанії обов'язкового страхування пасажирів від нещасного випадку Jasa Raharja виплатить компенсації родичам жертв авіакатастрофи по 50 млн індонезійських рупій (близько 100 тисяч гривень - УНІАН).

Jasa Raharja також відшкодує витрати на поховання тим, у кого немає спадкоємців, з додатковою компенсацією в розмірі 4 млн індонезійських рупій і додатковою допомогою у вигляді відшкодування витрат на швидку допомогу в розмірі 500 тисяч індонезійських рупій.

Аварія літака в Джакарті: що відомо:

9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Boeing 737-524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти.

На борту було 62 особи, у тому числі десять дітей.

10 січня 2021 року поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після краху Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air.

10 січня 2021 року повідомили про виявлення чорних ящиків розбився Boeing 737.

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Автор: УНІАН