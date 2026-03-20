Екзоскелети у війську: 7-й корпус ДШВ показав, як першим тестує їх (відео)

Екзоскелет дозволяє знизити фізичне навантаження на 30%.

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) перший у Силах оборони України тестує екзоскелети.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Корпусу, тестові зразки екзоскелетів надійшли до їхніх підрозділів, їх уже випробовують в логістиці та на бойових позиціях. Зокрема, на Покровському напрямку - 147-ма окрема артилерійська бригада.

У 7 ДШВ зауважили, що екзоскелет - це: зниження фізичного навантаження до 30%; максимальна швидкість підтримки - до 20 км/год та запас ходу - 17 км.

"Щодня артилеристи витримують високе фізичне навантаження. Вони щодня носять 15-30 снарядів масою по 50 кг кожен. За результатами випробування, вони менше втомлюються, швидше працюють і довше зберігають боєздатність", - розповів полковник Віталій Сердюк, начальник управління ракетних військ та артилерії - заступник командира 7-го корпусу ДШВ.

Наголошується, що впровадження таких засобів - це продовження реалізації філософії технодесантної складової корпусу. "Ми полегшуємо людські надзусилля технологічними рішеннями", - йдеться у повідомленні.

Екзоскелети в армії

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ зауважив, що українським піхотинцям за добу доводиться проходити близько 10-15 км, переносячи навантаження на собі.

Так, ідея з експлуатації екзоскелетів реально розглядається для використання у війні. Те саме стосується, зокрема, використання роботизованих транспортних систем.

