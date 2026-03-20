Помер патріарх Філарет

Земний шлях Святійшого Патріарха Філарета завершився на 98 році життя.

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет (в миру Михайло Антонович Денисенко) помер на 98-му році життя. У березні його було госпіталізовано у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Про це повідомив Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета", - відзначив Епіфаній.

Глава ПЦУ закликав всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа.

"Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!", - додав Епіфаній.

Як наголосив настоятель ПЦУ, завжди в пам’ятаті будуть настанови Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу.

"Пам՚ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу", - підкреслив Епіфаній.

Як наголосив глава ПЦУ, серце Філарета зупинилося на 98-му році життя.

"Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять новопреставленого Патріарха, а душа його нехай радіє на небесах тим плодам, які його добра праця тут, на землі, дала і буде давати! Царство Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій спочилому Патріарху Філарету!", - зазначив Епіфаній.

Що передувало

Як відомо, 9 березня стало відомо, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва. Він перебував під наглядом лікарів та отримував необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, після здобуття Україною незалежності патріарх Філарет боровся за відновлення української церковної самостійності та за надання автокефалії православній церкві в Україні. До отримання Томосу очолював українську православну церкву київського патріархату. У 2018 році після об'єднавчого собору і створення Православної церкви України Філарет став її почесним патріархом.

Під час подій грудня 2013 - січня 2014 року неодноразово висловлювався на підтримку Євромайдану. Патріарх Філарет вважає що церква допомогла постраждалим студентам, які сховались в Михайлівському монастирі, бо вона має виконувати християнські заповіді.

У 2015 році в одному з інтерв’ю, коментуючи військову агресію на Донбасі, порівняв дії російської влади з діями радикальних ісламістів з терористичної організації "Ісламістська держава".

Висловлюючись під час пам'ятних заходів до 85-х роковин Голодомору 1932 - 1933 років, пояснив причини голодомору наступним чином: "На той момент перепис населення показав, що українців - 85 млн, а росіян - 65 млн. Тому безбожне радянське керівництво вирішило знищити українців, щоб не переважали над росіянами".

Вас також можуть зацікавити новини: