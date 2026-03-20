Сили оборони збили російський гвинтокрил Ка-52 FPV-дроном (фото, відео)

Успішну операцію виконала 59 ОШБр.

Сили оборони України збили російський гвинтокрил Ка-52, використовуючи FPV-дрон. Про це повідомляє Національний Інформаційний Портал "Тиск", додаючи фото успішного ураження.

"Покровський напрямок кілька хвилин тому. Ворожий Ка-52 догорає на землі після вимушеної посадки, спричиненої влучанням FPV-дрона 59 ОШБр", – повідомив НІП.

У мережі також публікують відео, на якому видно, як горить збитий Ка-52.

Експерти Defense Express вказують, що це перший відомий випадок збиття ударного вертольота за допомогою FPV-дрона загалом і другий відомий випадок збиття вертольотів за допомогою дрона у повітрі під час російсько-української війни.

Що з екіпажем Ка-52

Доля екіпажу з двох осіб наразі точно невідома, але, як зауважують експерти, швидше за все, вони не вижили. Справа в тому, що хоча технічно у цьому вертольоті є катапульти, які має забезпечити порятунок екіпажу, однак на кадрі з FPV-дрона видно незначну висоту, на якій був Ка-52.

"Для спрацювання катапульти екіпаж спочатку має її активувати самостійно, що займає певний час на усвідомлення ситуації та реакцію, а після її активації спочатку мають відстрілитись лопаті, а вже потім - спрацювати катапульта. Тобто запасу висоти та часу рашистам могло не вистачити. І певним доказом цього може бути відсутність куполів парашутів на місці падіння Ка-52", - пояснюють у Defense Express.

Інші успішні ураження Сил оборони

Зазначимо, що це не вперше Сили оборони України знищують російську авіацію, використовуючи FPV-дрони. Зокрема у вересні минулого року ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8 у районі н.п. Котлярівка.

Пресофіцер 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак тоді відзначав важливість таких операцій. Він зазначав, що йшлося про тривалу операцію, зокрема за участі розвідки та майстерності пілота. Він тоді висловлював сподівання, що цей досвід буде масштабуватися, що змусить РФ "перестати літати взагалі".

