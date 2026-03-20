В Україні запрацював 'кешбек на пальне': на яких АЗС вже діє програма

Максимальна сума кешбеку становить 1 000 грн на місяць.

Відсьогодні стартувала програма кешбеку на пальне в межах "Національного кешбеку". З 20 березня та до 1 травня українці мають можливість заправлятись на АЗС та отримувати до 15% кешбеку.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, у програмі вже понад 20 мереж АЗС, і їх кількість зростатиме: Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Еnergy, БАРС 24/7.

Зазначається, що максимальна сума кешбеку за пальне становить 1 000 грн на місяць, а загальний ліміт програми залишається 3 000 грн. Розмір кешбеку залежить від типу пального: 15% – за дизель, 10% – за бензин, 5% – за автогаз.

За прогнозами Мінекономіки, цією програмою скористається приблизно 3 мільйонів українців.

У разі, якщо людина не учасник програми "Національний кешбек", то в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як це змінити:

треба під’єднати банківські картки до програми;

відкрити картку "Національний кешбек" у банку;

у застосунку "Дія" обрати послугу "Національний кешбек" та підв’язати цю картку, щоб отримувати виплати;

розраховуйтеся карткою, яку підʼєднали до програми.

Якщо людина вже користується програмою "Національний кешбек" – усе нарахується автоматично при оплаті під’єднаною до програми карткою.

Національний кешбек - головні новини

З 15 листопада до 15 грудня 2025 року українці мали можливість подати заявку на отримання одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень, яка надходила на картку "Національний кешбек".

У березні 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував додаткові програми підтримки для пенсіонерів, а також споживачів пального через різке подорожчання бензину, дизелю та автогазу, спричинене війною на Близькому Сході, яка дестабілізувала світовий енергоринок.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що програма відшкодувань за витрати на пальне дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі.

