Бомбардувальникам США заборонений доступ у повітряний простір ЄС, – AirLive

B-1B Lancer ВПС США змушений повністю оминати Піренейський півострів і материкову частину Франції.

Бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США після операцій в Ірані повертаються на базу у Великій Британії обхідними маршрутами, щоб уникнути повітряного простору кількох європейських країн. Про це пише видання AirLive.

Так, літак B-1B Lancer ВПС США з бортовим номером 86-0120 після активних ударів по цілях в Ірані здійснив успішну посадку на авіабазі RAF Fairford у Глостерширі рано вранці 18 березня 2026 року. При цьому, незважаючи на терміновість повернення, бомбардувальник був змушений зробити великий крюк і повністю оминути Піренейський півострів.

Незвичайний шлях

Так, після виходу із зони удару літак пролетів над Середземним морем, тримаючись коридору від узбережжя Ізраїлю до Гібралтарської протоки. Досягнувши Середземного моря, бомбардувальник здійснив різкий правий поворот, рухаючись на північ над Атлантичним океаном.

"При цьому бомбардувальник B-1 залишався далеко від берегів Португалії, Іспанії та Франції. Залишаючись у міжнародному повітряному просторі, екіпаж уникнув вторгнення в територіальні води Європейського Союзу", – зазначає видання.

Під час перельоту літак підтримував крейсерську висоту від 5 до 7,5 тисяч метрів, що є відносно низькою висотою для надзвукового бомбардувальника, ймовірно, для економії палива та поліпшення видимості під час тривалого обльоту.

Дипломатичний глухий кут

Як зазначається в статті, незвичайний маршрут польоту є прямим результатом жорсткості позиції в Мадриді та Парижі. У той час як Велика Британія та США, як і раніше, дотримуються єдиної думки щодо необхідності ударів, Франція та Іспанія офіційно відмовили у дозволі на проліт для місій, що класифікуються як "наступальні".

"Франція закрила свій повітряний простір для будь-яких літаків, що беруть участь у наступальних місіях проти Ірану", – зазначило дипломатичне джерело. "Це обмеження стосується конкретно профілю місії; воно не поширюється на вантажні перевезення, гуманітарні операції чи невійськові перевезення, а саме на нанесення ударів".

Ця політика змусила ВПС США повністю оминути Піренейський півострів і материкову частину Франції, що збільшило час польоту та ускладнило операції з дозаправки в повітрі. Це підкреслює логістичні труднощі, з якими стикаються американські військові через те, що європейські союзники не згодні з бойовими діями Вашингтона.

Війна США в Ірані – новини

Раніше видання The Economist писало, що війна США в Ірані послаблює позиції Дональда Трампа як всередині країни, так і на міжнародній арені. Також аналітики відзначають, що час грає на користь Ірану, що може змусити Трампа до ще більш жорстких дій.

А Newsweek зазначає, що війна Трампа в Ірані вже обходиться дорожче, ніж конфлікт Джорджа Буша в Іраку в 2003 році.

