РФ вже готова до війни з НАТО: генерал звинуватив Захід в небезпечних ілюзіях

Росіянам не потрібні роки на підготовку нового вторгнення, як думають в НАТО.

Росія може розпочати обмежене вторгнення в Естонію майже одразу після закінчення війни в Україні. Захід живе в небезпечній ілюзії, що росіянам для цього потрібно кілька років на підготовку. Про це в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska розповів колишній генерал Мартін Херем, який очолював Естонські збройні сили з 2018 по 2024 рік.

"Річ не в тому, що Росії потрібен час, щоб відновитися, а потім завдати удару. Вона готова вже зараз. Найважливіше питання – коли вона завершить свою активну фазу в Україні. Бо саме тоді слід розраховувати наш часовий проміжок. Якщо бойові дії вщухнуть завтра, у нас може бути рік. Якщо через два роки, у нас буде три. Не обманюймо себе, думаючи, що у нас є постійний буфер безпеки", – сказав він.

На думку Херема, на першому етапі метою Росії буде не повна окупації Естонії чи, наприклад, Польщі, а дестабілізації внутрішньої ситуації в країнах НАТО.

"Достатньо було б окупувати, наприклад, невеликий шматочок латвійської чи естонської території на місяць, спровокувати важкі бої та відступити. Навіть якщо ми їх "виженемо", перемога буде "потворною", оскільки міста та селища будуть зруйновані, а атаки вглиб країни посилять хаос. Люди почнуть питати: "Чи були ми готові?" І самі дадуть відповідь: ні. А потім вони почнуть шукати винних – генералів, міністрів, союзників. Це породжує недовіру та нестабільність. І саме цього хочуть росіяни", – вважає генерал.

За словами військового, у Москві прекрасно розуміють, що навіть за такого сценарію НАТО не наважиться почати наступ вглиб Росії. Тож, на його думку, посіявши хаос, росіяни запропонують "мир" на своїх умовах.

Загроза російського вторгнення в Європу

Як писав УНІАН, у країнах НАТО, зокрема в Німеччині, очікують можливого нападу Росії на східний фланг Альянсу вже у найближчі роки. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Росія може відновити свої сили та здійснити атаку на країну-члена НАТО ще до 2029 року, а за оновленими оцінками розвідки – вже з 2028-го.

Німецький політолог Карло Масал вважає, що найбільш очевидною ціллю першого російського удару буде естонське місто Нарва, що стоїть просто на кордоні з РФ, і куди ще в радянські часи навезли багато етнічних росіян.

