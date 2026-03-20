'Зоряний час': Україна хоче заробити на загрозі іранських дронів, але є нюанс, - FP

Київ намагається перетворити досвід боротьби з дронами Ірану на новий ринок, але стикається з браком ресурсів і геополітичними ризиками

Україна намагається використати масовані атаки дронів з боку Ірану по країнах Перської затоки як можливість для просування власних військових технологій і залучення інвестицій.

Київ уже пропонує партнерам свій унікальний досвід боротьби з безпілотниками, однак шлях до великих контрактів виявляється складнішим, ніж очікувалося, пише Foreign Policy.

Масовані атаки змінюють правила гри

Іранські дрони типу Shahed стали головною загрозою для регіону. Вони дешевші за ракети, легко масштабуються і запускаються хвилями, перевантажуючи системи ППО.

Дипломат з Об’єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргаш описав ситуацію так:

"Ми бачимо ракети, що ціляться в аеропорти, ми бачимо дрони, що ціляться в багатоквартирні будинки".

Лише за кілька тижнів країни регіону зазнали тисяч атак, більшість із яких – саме дрони.

Україна пропонує дешеву альтернативу

На відміну від дорогих систем ППО, Україна розробила масові й значно дешевші рішення для перехоплення безпілотників. Саме цей досвід Київ намагається експортувати.

Президент Володимир Зеленський вже направив фахівців і технології до країн Близького Сходу, зокрема в Йорданію, Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар.

"Досвід України з використанням безпілотників стає стратегічним ресурсом", – заявив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Інтерес є, але угоди під питанням

Країни Перської затоки демонструють зацікавленість українськими технологіями. Зокрема, компанії з Саудівської Аравії та енергетичний гігант Aramco ведуть переговори щодо можливих закупівель.

Водночас частина українських компаній заперечує участь у перемовинах, а офіційних угод поки не укладено.

Що заважає Україні:

брак інструкторів і ресурсів через війну з Росією;

складність швидкого розгортання систем за кордоном;

політичні ризики та обережність країн регіону;

конкуренція з боку США та європейських компаній;

Окремим фактором є позиція Дональда Трампа, який заявив:

"Нам не потрібна їхня допомога в обороні від безпілотників".

Політика і конкуренція

Країни Перської затоки змушені балансувати між різними партнерами – США, Україною та навіть Росією. Крім того, вони вже мають альтернативи у вигляді американських та європейських систем.

Нещодавно США схвалили продаж зброї країнам регіону на понад 15 млрд доларів, що може зменшити простір для українських рішень.

Попри великий інтерес до українського досвіду, експерти попереджають, що шанс може бути короткостроковим.

"Це міг би бути зоряний час Києва. Але ця можливість може бути менш досяжною, ніж здається. Експерти попереджають, що технічні обмеження, а також політичні та стратегічні проблеми можуть загальмувати це", - йдеться в аналізі.

Боротьба з іранськими дронами

Як повідомляв УНІАН, попри те, що Дональд Трамп відмовився від українських дронів, президент України Володимир Зеленський все ж таки відправив групу з 201 фахівця на запит Центрального командування США до Перської затоки, щоб ті навчили американців протидіяти дронам-камікадзе "Шахед". Українці були вражені тим, як армія США бореться з дронами.

Крім того, ЗМІ пишуть, що операція "Епічна лють" на Близькому Сході оголила критичну вразливість американської армії перед дешевими безпілотними технологіями. Попри технологічну перевагу США, масове використання Іраном "шахедів" створює небезпечний економічний та стратегічний перекіс.

Вас також можуть зацікавити новини: