США попросили в України підтримку для військових на Близькому сході, - Зеленський

Україна вже допомагає п'ятьом країнам Близького Сходу збивати іранські "Шахеди".

Україна отримала від США запит про надання експертної підтримки для американських військових на Близькому Сході та в Перській затоці.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram. Він деталізував, що ведуться детальні розмови з партнерами на всіх необхідних рівнях.

"Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам" – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, опрацьовуються запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні.

Україна виступає за якнайшвидшу стабілізацію ситуації у Перській затоці

"Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану – це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні", - зазначив Зеленський.

Як додав президент, принциповою позицією України є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії.

"Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами", - підкреслив Зеленський.

Україна вивчить готовність країн щодо розблокування Ормузької протоки

Президент повідомив, що окремо обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

"Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях", - заявив Зеленський.

За його словами, найближчим часом він очікує на конкретні результати оцінки.

"Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою, як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров після візиту до ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Кувейту та Йорданії, українські команди на Близькому сході провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення.

"Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони. Розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Також працюємо над розширенням зон прикриття. Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн", - зазначив Умєров.

Україна і війна в Ірані

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський повідомив, що українські фахівці із збиття і протидії іранським ударним дронам типу "Шахед" вже працюють в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі і Саудівській Аравії. Також українці були відправлені до Кувейту. Йшлоя про залучення понад 200 українців.

Зеленський наголошує, що відправка українців до арабських країн не є ознакою того, що Україна воює з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: