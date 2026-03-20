Війна Трампа в Ірані вже коштує дорожче, ніж конфлікт Буша в Іраці, – Newsweek

Водночас ці дві війни мають низку ключових відмінностей.

Президент США Дональд Трамп тривалий час критикував війну в Іраці, називаючи її катастрофічною помилкою і як кандидат обіцяв покласти край нескінченним війнам на Близькому Сході. Однак після трьох тижнів з початку операції США в Ірані, Трамп просить додаткове фінансування на війну, яке перевищує початкові потреби в Іраці. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що Пентагон просить у Конгресу виділити додаткові 200 мільярдів доларів на продовження кампанії. І це приблизно на 67 млрд більше, ніж Буш просив у Конгресу на початку вторгнення в Ірак 19 березня 2003 року. За даними видання, тоді Буш просив у Конгресу 74,7, що з урахуванням інфляції зараз складало б близько 133 млрд доларів.

Парадокс війни

США в Ірані вдалося уникнути великих втрат на утримання особового складу через відсутність наземної операції. Однак натомість значно більші витрати повʼязані з вартістю технологій. Буш свого часу просив 74,7 мільярда доларів на пʼять місяців наземних операцій за участі 150 000 військовослужбовців, бронетанкових дивізій та коаліції з 49 країн.

Тоді як запит Трампа на 200 мільярдів доларів спрямований на фінансування вже проведених операцій, потенційних майбутніх атак та поповнення складів. Оскільки за кілька тижнів США втратили значну кількість своєї високоточної зброї. Зокрема крилаті ракети "Томагавк", кожна з яких коштує 3,5 млн доларів.

Видання відзначає, що на початку кампанії Вашингтон орієнтувався саме на високоточну та дороговартісну зброю, тоді як вони мають керовані бомби JDAM, які коштують менше 100 000 доларів, але доставляють те саме корисне навантаження вагою з однаковою точністю.

Структурні відмінності

Ключовою структурною відмінністю залишається масштаб цих війн. І Ірак США здійснили повномасштабне вторгнення, в якому взяли участь понад 150 тисяч військових. Після чого війна тривала ще чотири роки. Тоді як операція в Ірані – це повітряна та морська кампанія без розгортання наземних військ та плану стабілізації четвертої фази. Для реалізації сухопутної операції США треба від 500 000 до 1 000 000 військових, яких у них немає.

Також складніша географія Ірану – сама країна приблизно вчетверо більше за Ірак і вкрита високими горами. Також в Ірані проживає близько 90 млн людей, тоді як в Іраці – 25 млн. Важливим фактором є й збройні сили Ірану, які посідають 16 місце у світі, мають розосереджені підземні споруди, передові засоби протиповітряної оборони та мережу проксі, що охоплює кілька країн.

Видання відзначає, що свого часу операція в Іраку оцінювалася від 50 до 200 млрд доларів. На практиці ж прямі витрати склали 1,79 трильйона доларів. І вони зростуть до 2,89 трильйона доларів, якщо врахувати прогнозовану допомогу ветеранам до 2050 року. Запит на перше додаткове фінансування війни Буш проводив на хвилі власного схвалення на тлі подій 11 вересня. Тоді як Трамп просить набагато більше грошей на більш обмежену операцію, з набагато меншою громадською підтримкою.

Раніше видання The Economist писало, що війна США в Ірані послаблює позиції Дональда Трампа як всередині країни, так і на міжнародній арені. Також аналітики зазначають, що час грає на боці Ірану, що може змусити Трампа до ще жорсткіших дій.

Тим часом Newsmax пише, що США стягують судна з морськими піхотинцями на борту в район Близького Сходу. Видання відзначає, що це відбувається на тлі чуток про те, що США готують наземні операції в цьому регіоні.

