'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 20 березня, знизився на 5 копійок і становить 44,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 51,00 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 51,02 гривні.

Національний банк України встановив на 20 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,50 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 6 копійок і становить 44,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51 гривню за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

