'Просто божевільні': Орбан заявив, що Європа не виживе без російської нафти

Орбан заявив, що європейцям "потрібна" російська нафта.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відмова країн ЄС від російської нафти "просто божевільна" і що у нинішній ситуації Євросоюз нібито "не виживе" без енергоносіїв РФ. Про це він заявив після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, пише "Українська правда".

"Саме зараз у двері стукає глобальний дефіцит нафти. Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього", – заявив Орбан.

Він також звинуватив Брюссель нібито у прагненні змінити уряд в Угорщині на парламентських виборах 12 квітня, з тим, щоб нова влада "надавала гроші та військове обладнання українцям".

"Тут, у Брюсселі, багато хто… вважає, що єдиний вихід із цієї ситуації – це поразка національного уряду на виборах і формування проукраїнського уряду. І цей новий проєвропейський уряд, проукраїнський уряд, піде тим шляхом, яким йдуть інші, тобто надаватиме гроші та військове обладнання українцям ", – сказав Орбан.

Орбан і кредит ЄС для України

Politico писало, що лідерам ЄС не вдалося переконати Орбана відмовитися від свого опору у наданні кредиту на суму 90 млрд євро для фінансування військових потреб України. Зазначалося, що кредит обговорювали півтори години. Однак ця дискусія не привела до чіткого шляху до угоди.

Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання у Брюсселі заявила, що попри блокування Угорщиною виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро, ці кошти будуть надані нашій державі "тим чи іншим чином".

