У серце Фукусіми відправили зграю дронів: яке відкриття вони зробили

На відео видно отвір у корпусі реактора високого тиску та, ймовірно, уламки палива.

Через 15 років після аварії на атомній електростанції Фукусіма-Дайічі в Японії в один із трьох пошкоджених реакторів запустили рой крихітних дронів, які вперше показали внутрішню частину реактора, пише Independent.

Потужний землетрус і цунамі 11 березня 2011 року зруйнували системи охолодження на АЕС Фукусіма-Дайічі, спричинивши розплавлення реакторів № 1, 2 і 3. У трьох реакторах міститься не менше 880 тонн розплавленого палива, рівень радіації в яких досі небезпечно високий.

Згідно із заявою компанії Tokyo Electric Power Company Holdings, яка управляє АЕС, важливою метою дослідження було максимально близьке наближення дронів до днища корпусу реактора. Рідкісні кадри були зняті мікро-дронами – розміром 12 на 13 сантиметрів і вагою всього 95 грамів кожен – які були запущені на двотижневу місію для збору візуальних, радіаційних та інших даних зсередини реактора 3-го енергоблоку.

Під час численних польотів у рамках розвідувальної місії, що розпочалася 5 березня, дистанційно керовані мікро-дрони по черзі обережно облітали уламки, пошкоджене обладнання та інші перешкоди, щоб зняти відео всередині основної захисної оболонки, зокрема в районі дна корпусу реактора високого тиску.

На відео були видні пошкоджені трубки та інші конструкції, які раніше знаходилися всередині корпусу. Також були видні коричневі та сірі об'єкти, що звисали наче гігантські бурульки.

Представник TEPCO Масакі Кувадзіма заявив, що чиновники підтвердили наявність отвору в дні корпусу і що звисаючі об'єкти, грудки та відкладення, імовірно, є розплавленими уламками палива.

Дрони також зібрали дані радіаційних вимірювань для створення детальної тривимірної карти внутрішньої частини реактора 3-го енергоблоку.

Нещодавно вчені дослідили зразки високорадіоактивної води, взяті під будівлею реактора Фукусіми, і виявили, що вона кишить бактеріями, які не мають особливої генетичної стійкості до шкідливого впливу радіації.

