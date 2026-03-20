США уклали мега-контакт на будівництво атомних субмарин нового покоління

Угода передбачає будівництво та обслуговування стратегічних атомних підводних човнів нового покоління класу Columbia.

ВМС США підписали великий контракт із компанією General Dynamics на $15,4 мільярда, який передбачає будівництво підводних човнів нового покоління класу Columbia. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Залучені кошти будуть використані для проєктування додаткових підводних човнів цього класу, підтримки основної верфі та розвитку мережі постачальників. Основні роботи відбуватимуться у Гротоні (Коннектикут) та Ньюпорт-Ньюс (Вірджинія).

Субмарини класу Columbia стануть ключовим елементом ядерної тріади США, замінивши застарілі підводні човни типу Ohio.

Довжина кожної субмарини становитиме близько 170 метрів, а водотоннажність перевищуватиме 20 000 тонн. Кораблі оснащуватимуться 16 пусковими шахтами для міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5.

Остання являє собою американську триступеневу балістичну ракету, призначену для запуску з атомних підводних ракетоносців.

За даними з відкритих джерел, ракета має максимальну дальність 11 300 км. Вона оснащена головною частиною, що розділяється, з блоками індивідуального наведення, оснащеними термоядерними зарядами.

Перший з підводних човнів класу Columbia - USS District of Columbia - було закладено 4 червня 2022 року. Друга субмарина отримала назву USS Wisconsin, її заклали 27 серпня 2025-го. Всього американці планують отримати 12 субмарин класу Columbia.

