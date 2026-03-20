Французький моряк випадково 'спалив' локацію авіаносця 'Шарль де Голль'

Французький авіаносець "Шарль де Голль" – єдиний атомний корабель у складі національного флоту.

Французький моряк випадково розкрив місцезнаходження авіаносця "Шарль де Голль" через фітнес-додаток. Пробіжка на палубі французького авіаносця перетворилася на потенційну проблему безпеки після того, як публічні дані фітнес-додатка Strava дозволили визначити точне місцезнаходження корабля, пише Le Monde.

13 березня французький моряк записав 35-хвилинну пробіжку на палубі авіаносця "Шарль де Голль", який прямував до східної частини Середземного моря на тлі загострення конфлікту між США та Іраном. Застосунок Strava автоматично опублікував дані тренування у публічному обліковому записі, що дозволило стороннім відстежити рух корабля майже в режимі реального часу.

"Хоча присутність авіаносця в регіоні не була секретом, моряк майже в режимі реального часу розкрив точне місцезнаходження корабля", – пише видання.

Важливість "Шарля де Голля"

"Шарль де Голль" – єдиний атомний авіаносець Франції. Його розгортання на Близькому Сході пов’язане із захистом судноплавних шляхів від іранських атак, особливо у Ормузькій протоці – важливому каналі, через який проходить 20% світової нафти.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив роль флоту:

"Франція там для того, щоб захищати своїх, бути поруч зі своїми союзниками та друзями, які зазнають ударів. Ваша присутність сьогодні демонструє силу Франції, сили балансування, сили миру".

Ризики фітнес-додатків

Le Monde зазначає, що Strava раніше вже дозволяла відстежувати охоронців світових лідерів, включно з президентами США Дональдом Трампом та Джо Байденом, а також правителем Росії Володимиром Путіним. Дані додатка також використовували для визначення графіків патрулювання французьких атомних підводних човнів.

Фахівці попереджають, що подібні застосунки можуть створювати серйозні ризики безпеки для військових об’єктів та особового складу.

Французький флот - останні новини

Як повідомляв УНІАН, новий французький атомний авіаносець, який раніше проходив під програмною абревіатурою PANG, отримав назву France Libre ("Вільна Франція").

Саму назву обрали на честь уряду у вигнанні та руху опору періоду Другої світової війни, які очолював генерал Шарль де Голль.

Вас також можуть зацікавити новини: