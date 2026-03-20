ТЦК виконують план, а що буде далі з цими "бусифікованими", "нікого не колише".

В Україні примусова мобілізація створює лише фінансове навантаження на державний бюджет та проблеми на фронті.

Таку думку всловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в етері Київ24. Він зауважив, що громадяни, яких мобілізували через "бусифікацію", часто не готові до бойових дій і стають тягарем для досвідчених штурмовиків.

Ярославський зазначив, що гонитва територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за показниками мобілізований лише вимиває бюджетні кошти без реального посилення обороноздатності, адже підготовлена за державний кошт людина у підсумку просто залишає позиції.

Він зауважив, що люди, які не хотять воювати при першій нагоді підуть в СЗЧ. "Це буде або навчання з БЗВП, або бойова бригада, або при першому бої він кине зброю і втече. Тобто такі люди взагалі з самого початку налаштовані на втечу", - зазначив військовий.

У зв'язку з цим Ярославський підкреслив, що ТЦК виконують план, а що буде далі з цими бусифікованими "нікого не колише". А держава при цьому витрачає на це все гроші - на навчання, зарплати, продовольство, форму.

Він сказав, що це навантаження на бюджет, тобто держава витратила на підготовку людини 50-100 тис. грн, а вона потім йде в СЗЧ:

"А тепер помножте це на тисячі людей і буде видно, які пусті трати несе держава".

Мобілізація в Україні

25 лютого у ТЦК та СП розповіли, як карають начальників за невиконання "мобілізаційного плану". Там розповідали, що полковників-начальників штрафують, а за відверте невиконання плану будуть накладати стягнення, але на передову відправляти не будуть.

1 березня радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов висловив думку, що Україні потрібні пункти вербування іноземців по світу для поповнення лав ЗСУ і система роботи з іноземцями.

А 2 березня заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомляв, що покращення ситуації з ротацією військових на передньому краї можливе в середині чи кінці весни.

