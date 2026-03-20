Туристи зможуть по-новому побачити Ейфелеву вежу завдяки підвісному мосту

Сітчастий міст розташований між східною та західною опорами монумента на висоті 60 метрів.

У туристів з'явилася можливість по-новому поглянути на символ Парижа – знамениту Ейфелеву вежу.

Як пише Euronews Travel, днями там відкрився підвісний міст під назвою "Запаморочення вежі" (Vertigo of the Tower) довжиною 40 метрів, що з'єднує східну та західну опори монумента.

Розташований майже на 60 метрів від землі, міст повністю покритий сіткою і складається з понад 25 000 сітчастих панелей.

Як потрапити на міст Ейфелевої вежі

Прогулянка по мосту безкоштовна для всіх власників квитків на Ейфелеву вежу, доступ здійснюється з першого поверху.

Щоб потрапити туди, потрібно відсканувати QR-код на місці та забронювати часовий слот протягом наступних 60 хвилин, оскільки мостом одночасно можуть пройти лише чотири особи.

Міст "Запаморочення вежі" був вперше представлений минулого року, і вдруге він буде відкритий до 3 травня 2026 року.

Трохи фактів про Ейфелеву вежу

Ейфелева вежа була побудована за проектом інженера Гюстава Ейфеля в 1889 році як центральний об'єкт Всесвітньої виставки до сторіччя взяття Бастилії.

Спочатку конструкцію планували знести через 20 років, однак, з огляду на ажіотаж навколо неї, вежу вирішили залишити. У наступні роки її неодноразово доповнювали новими деталями.

У наші дні Ейфелева вежа занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільш відвідуваний платний пам'ятник.

Усередині споруди є три оглядові майданчики:

перший поверх висотою 57 метрів;

другий поверх висотою 116 метрів;

верхній майданчик на висоті 276 метрів над землею.

На всій території вежі також розташовані численні ресторани та бари.

Що нового подивитися в Парижі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у грудні 2025 року у французькій столиці відкрилася найдовша в Європі канатна дорога – вона простягнулася аж на 4,5 кілометра. Це сталося через 17 років після того, як її проект був вперше запропонований. На будівництво пішло 138 мільйонів євро.

Також Париж не так давно визнали найдружнішим до дітей містом Європи. В основу рейтингу лягли показники безпеки на дорогах міст.

