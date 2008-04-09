Лікарі попереджають про можливість появи на Харківщині малярії

Фахівці не виключають, що в Україні, зокрема в Харківській області, незабаром може виникнути місцева малярія.

Як передає кореспонденту УНІАН, таку думку висловив головний державний санітарний лікар Харківської області Іван КРАТЕНКО у ході дискусії, яка пройшла в прес-центрі «Майдан Свободи» в рамках Всесвітнього дня здоров’я під гаслом «Захистимо здоров’я від глобальних змін клімату».

Фахівці висловили занепокоєння погіршенням стану здоров’я населення, що пов’язане як із глобальними змінами клімату, так і з іншими чинниками, зокрема, екологічними проблемами, неправильним харчуванням та способом життя більшості громадян тощо.

Висловлюючи тривогу у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, І.КРАТЕНКО зазначив: «Ми помічаємо, що в Україні і в Харківській області змінюється мікросвіт. Зоологи відділу особливо небезпечних інфекцій, які вивчають чисельність гризунів, відзначають, що за останні роки їх кількість збільшилася у 6-8 разів. А гризуни є переносниками різних інфекційних хвороб. Також не зрозумілою є ситуація з вірусом грипу, який за останні 6-7 років дуже швидко змінюється під впливом змін у природі. Ми помітили збільшення захворюваності населення паразитозами, причому такими, які раніше ми не фіксували. Ми на грані того, що в Україні і в Харківській області може виникнути місцева малярія, бо дуже інтенсивно розмножуються комарі, які є переносниками цієї хвороби».

Водночас І.КРАТЕНКО висловив стурбованість масовою автомобілізацією, яка несе серйозну загрозу навколишньому середовищу і здоров’ю населення. За його словами, уже сьогодні харківські лікарі відзначають, що діти, які живуть у будинках вздовж автомобільних шляхів з інтенсивним рухом, не мають імунної відповіді на ті вакцини, які їм уводять.

За словами І.КРАТЕНКА, за показниками здоров’я, українська нація відстає від середньоєвропейських показників практично по всіх параметрах. «Ми попереду всієї Європи за показниками смертності, оскільки щороку населення України зменшується на 380-400 тисяч осіб. Крім того, 16,8 мільйона українців, тобто майже все доросле населення країни, мають серцево-судинні захворювання», - сказав І.КРАТЕНКО.

Однією з причин такої ситуації він назвав неправильне харчування людей, зокрема вживання жирної і неякісної їжі.