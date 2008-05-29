Бізнесові кола України дивляться в бік Європи - Центр Разумкова

Харків. 29 травня. УНІАН. Український уряд не докладає достатніх зусиль для підтримки і сприяння виходу національного бізнесу на зовнішні ринки.

Як йдеться у переданих УНІАН Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова результатах експертного опитування, такої думки дотримуються 81% представників центральних і регіональних органів державної влади, державних дослідницьких установ, фахівців недержавних аналітичних центрів та підприємців.

Більшість (56%) експертів вважає, що активному залученню українського бізнесу у світові торгівельні процеси перешкоджають як внутрішні (регуляторні, фінансові тощо), так і зовнішні (митні тарифи, ситуація на міжнародних ринках) бар’єри. При цьому понад третина (36%) опитаних дотримується думки щодо пріоритетності негативного впливу саме внутрішніх перешкод; лише 3% вважають, що причинами є негативні зовнішні фактори.

Досліджуючи ставлення експертів до зовнішньоекономічних векторів політики уряду (напрямів інтеграції), аналітики Центру Разумкова дійшли висновку, що більшість експертів (70%) вважають систему торгівельних відносин в рамках СНД неефективною і несправедливою. Через це 66% опитаних виступають проти приєднання України до митного союзу в рамках ЄврАзЕС.

Водночас більшість представників державних і бізнесових кіл (76%) переконані, що найбільшу вигоду Україна отримає від створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.